Jonathan Matijas auditionné par la police pour l'affaire Illan : ça part en violentes insultes sur les réseaux

La réponse d'Illan

En découvrant que son rival se vantait d'être entendu pour l'enquête menée contre lui, Illan n'a pas hésité à le clasher dans une vidéo postée sur son compte LinkMe. "Concernant l'autre sombre m*rde de Jonathan... On parle d'un mec qui a voulu faire des crédits en son nom à Sarah Lopez, de ce genre de mec qui juge sans arrêt et qui veut faire croire qu'il a des principes et des valeurs, genre je suis un justicier, alors qu'il envoyait des vidéos où il se branl*it lorsqu'il était en couple avec Sarah. Moi, je m'occupe de mes oignons !" accuse celui qui n'aime pas la concurrence, avant de s'agacer : "Vous vous rendez compte que le mec a reçu une note vocale de Sébastien (Seby Daddy) qui raconte n'importe quoi car à l'époque il voulait que je sois viré de la télé. Il a raconté n'importe quoi à tout le monde ! Ce mec-là est parti voir la police avec une note vocale d'il y a deux ans tout ça pour me nuire parce qu'il est jaloux ! Je réussis ma vie alors que lui c'est un clochard avec une famille de clochards ! C'est un mange-m*rde ! De quoi je me mêle ? C'est quoi ton problème ?".

"T'es un raté !"

"T'as le seum car j'ai tout ce que tu n'as pas avec ta clocharde ! Shanna, c'est pareil. T'es sensée dire à ton mec de se mêler de ses affaires. Jonathan, t'as fait une carrière de foot ratée, une carrière dans la téléréalité ratée. T'es un raté ! Tu m'as menacé de me frapper et je ne suis pas allé porter plainte. Balaye devant ta porte ! Vous avez tous essayé de m'éteindre ! Plus rien ne me touche", continue-t-il. Ces deux-là ne sont pas près de partir en vacances ensemble...