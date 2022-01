Illan : Giovanni (10 couples parfaits 5) encore plus charo que lui ? Il le rabaisse : "y a pas de relève !"

On ne marche pas sur les plates bandes du plus célèbre charo de la télé-réalité ! Ce lundi 24 janvier, Illan a tenu à répondre à ceux qui pensaient avoir trouvé son successeur, et on peut dire que celui qui a avoué que son aventure dans Les Princes et les Princesses de l'amour 5 était scénarisée à 90% n'a visiblement pas apprécié ! Dans sa story Instagram, l'ex d'Isabeau a révélé qu'il avait reçu de nombreux messages lui disant que Giovanni, candidats de 10 couples parfaits 5, diffusée depuis le 3 janvier sur TFX, pouvait être son digne successeur. "Vous avez été pas mal à m'envoyer le Giovanni, Giovannioch, de 10 couples parfaits... On le voit, c'est le nouveau charo, c'est la relève !" dit-il ironiquement.