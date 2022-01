Illan avoue que son aventure dans Les Princes était scénarisée "à 90%"

Illan ne cesse de faire parler de lui ces dernières semaines... Alors que son départ de la saison 9 des Princes et Princesses de l'amour, après une demande en mariage refusée par Isabeau, a été diffusé récemment, le jeune homme est revenu sur son aventure. Lors d'un questions/réponses sur Instagram, l'ex d'Adixia a confié que son passage était presque totalement scénarisé.

Une histoire scénarisée "à 90%"

A la question "La télé-réalité d'aujourd'hui est-elle scénarisée ?", le jeune homme a répondu en toute franchise : "Les Princes, c'est scénarisé. Mon histoire, à 90%... Après, il y a d'autres histoires qui le sont moins, et d'autres pas du tout... Il faut être juste. Le reste, franchement, non. Je me suis déjà fait taper sur les doigts plusieurs fois parce que je voulais faire du show. Les télé-réalités qui marchent le plus, c'est quand les histoires sont vraies. C'est réel ce que je dis. Moi je me suis promis de ne plus jamais faire de plans ou quoi. Si demain je retourne dans un programme, je serai moi-même. Plus de show, que du vrai"