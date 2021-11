Illan (Les Princes de l'amour 9) répond aux accusations en chanson : "Ils sont en train de me tuer"

"Je ne suis pas coupable", "il y a bien une victime dans cette histoire, c'est moi"

Et Illan Castronovo a aussi écrit dans un post Instagram où il parle de son clip : "Salut les amis, ces derniers jours des choses affreuses mais surtout graves ont été dites à mon sujet. Basé sur des rumeurs et sur la parole d'une personne sans aucune preuve. Honnêtement cela ma réellement atteint, moi mais aussi ma famille, mon entourage. C'est vrai je n'ai pas toujours été classe mais je ne suis pas coupable de ce dont on m'accuse et la justice le prouvera. Ils sont vraiment prêts à tout. Il y a bien une victime dans cette histoire, c'est moi. Maintenant je pense avoir suffisamment subi pendant que ceux qui essaye de me voir au fond du gouffre, jubile".