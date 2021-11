Illan, les accusations se multiplient : Jonathan Matijas affirme avoir "une preuve qu'il nous ment"

C'est la grande affaire qui secoue le monde de la télé-réalité. Il y a quelques jours, Alix, candidate emblématique des Princes de l'Amour 8, a accusé un candidat de télé-réalité d'avoir violé une jeune femme mineure. Si elle n'a jamais révélé le nom de celui qu'elle accuse, Illan Cto s'est immédiatement retrouvé au centre de l'affaire. Les deux candidats ont pu s'expliquer à tour de rôle face à Cyril Hanouna dans TPMP. Les deux ex ont deux versions différentes : Alix assure avoir vu cette fameuse vidéo et Illan dément sa version et clame que cette agression n'existe pas. Si certains internautes pensent qu'Alix se venge de son ex relation avec le candidat de télé-réalité, elle dément la moindre vengeance dans cette histoire et souhaite aider la victime.

Surtout que, selon Alix, ce n'est pas lui qui aurait mis fin à leur histoire, mais elle : "On s'est vus, on s'est fréquentés, effectivement et c'est moi qui n'ai pas donné suite. J'ai encore des messages où il me dit "Tu me réponds plus", "Tu fais la meuf". Des fois on peut fréquenter une personne et ne pas avoir envie d'aller plus loin".

Jonathan Matijas détient une preuve accablante

Depuis cette histoire, les internautes, blogueurs et candidats de télé-réalités n'ont pas hésité à réagir. Et c'est au tour de Jonathan Matijas, le petit ami de Shanna Kress, candidat dévoilé dans La Villa des Coeurs Brisés, de se mêler de l'affaire. Dans ses stories, il explique posséder une preuve accablante qui pourrait mettre en danger le présumé accusé. "Le mensonge ne fait pas le poids face aux preuves et j'en ai une. Comme tout le monde, je vois le scandale (...) Aujourd'hui, la vérité éclate (...) Je détiens une preuve qu'un des acteurs principaux nous ment. La pièce maîtresse que je détiens, elle peut permettre de rendre hommage aux victimes dont on parle. Mais chaque chose en son temps" a-t-il écrit.