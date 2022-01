Illan (Les Princes de l'amour 9) : face aux polémiques, il quitte la France, mais pas pour Dubaï

Illan (Les Princes de l'amour 9) quitte la France pour aller vivre à New York

Actuellement dans les épisodes de l'émission Les Princes et les Princesses de l'amour 5 (Les Princes de l'amour 9) sur W9 et sur Salto, Illan a annoncé sur ses réseaux un grand changement dans sa vie. Après les accusations de viols et d'agressions sexuelles contre lui, qu'il dément, le candidat de télé-réalité a décidé de quitter la France. Pas pour aller à Dubaï, aux Emirats Arabes Unis, où vivent de nombreux candidats de télé-réalité et influenceurs (Jazz et Laurent Correia, Nabilla et Thomas Vergara, Manon et Julien Tanti, Maeva Ghennam...), mais pour partir vivre à New York City, aux Etats-Unis.

C'est dans sa story Instagram qu'Illan Cto a déclaré : "Les amis j'ai une grande nouvelle à vous annoncer", "depuis que je suis à New York je revis, ça m'a fait tellement de bien de me retrouver moi-même, de revoir des amis que j'avais pas vu depuis longtemps, de retrouver la bonne humeur", bref "ça m'a fait énormément de bien de venir ici". "Et donc ça fait deux jours que je cherchais un appartement sur New York et, aujourd'hui, j'ai trouvé", "c'est officiel, je viens vivre à New York à partir de la semaine prochaine" a-t-il expliqué.

Musique, mode, influence... "J'ai plein de nouveaux projets"

"Là, je vais rentrer une semaine en France régler deux ou trois papiers que j'ai à faire, je dois aller en studio, j'ai plusieurs choses à faire en France, et après, je reviens ici à partir de la semaine prochaine habiter à New York" s'est réjoui Illan. En parlant de studio, il confirme donc qu'il va continuer dans la musique, lui qui avait répondu aux rumeurs d'agressions sexuelles en chanson.

L'influenceur qui est séparé d'Isabeau (également au casting dans Les Princes et les Princesses de l'amour 5), a aussi indiqué qu'il allait se mettre à fond dans l'influence. Et aussi faire de la mode. "J'ai plein de nouveaux projets du coup ici, je vais avoir le temps de me concentrer, de pouvoir travailler. (...) J'ai rencontré mon styliste" et "je vais vraiment faire en sorte d'avoir des réseaux de plus en plus qualis, que ce soit TikTok, Instagram, Snapchat, vraiment, je vais bosser à fond".

Va-t-il refaire une télé-réalité maintenant qu'il vit aux USA ? Il répond

Du coup, Illan va-t-il refaire une télé-réalité après Les Princes de l'amour 9 ? Lui qui va vivre à New York et aurait plein de projets va-t-il refaire une émission de télé ? Il a répondu quand un internaute a lâché : "Alors tu feras plus de télé ?". "Qui a dit ça ?" a-t-il rétorqué en story Insta toujours, "Tout le monde disait que je ne ferai plus de télé et pourtant, à chaque fois, je suis encore là" donc "si je suis en couple, je n'en ferais plus, mais si je suis célibataire, si".

Il a aussi prévenu : "J'ai encore d'autres nouvelles mais je peux pas en parler tout de suite, je vous en parlerai plus tard". "Tout est un peu en train de se décanter dans ma vie, tout est en train d'aller mieux" a expliqué Illan, et "la maison dans le sud, c'est toujours d'actualité". Même s'il part vivre à New York, Illan garde donc un point d'attache chez nous.