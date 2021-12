Isabeau (Les Princes 9) séparée d'Illan, revient sur leur rupture : "Ce n'est plus la bonne personne"

Isabeau séparée d'Illan : "J'ai réussi à me dire avec des choses qui se sont passées que voilà ce n'est plus la bonne personne"

Entre Isabeau et Illan, c'est bien fini. Les anciens amoureux sont séparés pour de bon, ils ne sont plus en couple. Illan avait avoué être au plus mal et Isabeau était sortie du silence après la rumeur de séparation. Dans sa story Instagram, l'influenceuse a de nouveau confirmé leur rupture sans citer son ex. Celle que vous pouvez voir dans Les Princes et les Princesses de l'amour 5 (Les Princes de l'amour 9) sur W9 et sur Salto a notamment expliqué : "Forcément, je pense qu'on a tous vécu ça. Quand on est dans une relation de se dire ok, il y a une décision à prendre, c'est difficile, ça fait peur parce qu'on se dit qu'il va falloir tout recommencer à zéro. Ça fait peur de tout recommencer à zéro".

"Aujourd'hui, j'ai réussi à me dire avec des choses qui se sont passées que voilà ce n'est plus la bonne personne, ce n'est plus dont j'ai besoin" a assuré Isabeau en parlant d'Illan. Pour rappel, ce dernier est accusé de viol. Des accusations d'agressions sexuelles qui se sont multipliées sur les réseaux et que le candidat dément. Mais deux plaintes auraient été déposées contre lui.