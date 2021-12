Illan (Les Princes 9) accusé de viol : "Vous êtes en train de me tuer", en larmes, il craque

L'affaire fait toujours autant parler. Dans une interview donnée à Melty, Alix a évoqué l'existence d'une vidéo montrant un candidat de télé-réalité commettre un viol sur une mineur. Très rapidement, Illan s'est retrouvé au coeur des accusations. En chanson, dans TPMP et sur les réseaux sociaux, le candidat a démenti plusieurs fois avoir commis un viol. Alors que la diffusion des Princes 9 vient de débuter sur W9, Illan semble au bout du rouleau.

Illan craque sur Instagram

Dans la nuit du vendredi 3 au samedi 4 décembre, c'est en stories sur Instagram qu'Illan Castronovo a craqué. Incapable de fermer l'oeil, le candidat des Princes 9 s'est affiché en larmes et en plein craquage. "J'essaie de montrer que je suis fort dans cette situation mais ça fait un mois que je n'en peux plus." a-t-il confié entre deux sanglots. Dans sa longue vidéo, Illan se défend une nouvelle fois contre les accusations, expliquant qu'il n'a "aucun argument" mais qu'il n'a pas fait ce qu'on lui reproche. "Je ne suis pas parfait, ça s'est sûr mais je n'ai jamais violé personne. Je n'ai jamais forcé quelqu'un à faire un truc qu'il n'avait pas envie de faire. Je ne fais pas ça" a-t-il déclaré

Très affecté, il avoue ne plus dormir ni manger et avoir perdu des opportunités professionnelles à cause des accusations. "Je suis quelqu'un qui ne se laisse pas abattre par la vie, je suis quelqu'un de très fort, je fais le maximum (...) Mais là je vous dis la vérité, c'est très, très dur. Ils disent des atrocités et je n'ai pas d'argument de défense. (...) J'ai mis 6 ans à construire tout ça, vous l'avez détruit en 5 minutes." confie Illan.

"Vous voulez me tuez c'est ça ?"

En larmes tout au long de ses stories, Illan a même lâché plusieurs phrases choquantes. "Je vous dis la vérité, vous êtes en train de me tuer." a-t-il déclaré avant d'ajouter plus tard : "Vous voulez quoi ? Vous voulez que je meurs, c'est ça ?". Comparé au tueur en série Marc Dutroux, Illan n'en peux plus et demande aussi aux internautes d'arrêter de s'en prendre à ses proches. "Laissez ma famille tranquille, juste ça. Si vous voulez vous en prendre à moi, faites le mais plus à ma famille" demande-t-il.