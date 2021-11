Les Princes de l'amour 9 : date de diffusion, casting, nouveautés... tout ce qu'on sait déjà

Il était temps ! Après une bien trop longue attente, la date de diffusion de la nouvelle saison Les Princes et les Princesses de l'amour 5 (Les Princes de l'amour 9) a enfin été communiquée. Le lundi 29 novembre, Illan Cto, Dylan Thiry, Anthony Alcaraz, Nathan (Les Princes et les princesses de l'amour 4) et Isabeau et bien d'autres, se retrouveront dans l'émission tant attendue afin de trouver l'amour.

On connaît également le reste du casting. Certains seront ravis de revoir Haneia, candidate découverte dans les Anges 9 mais aussi de découvrir de nouvelles Princesses comme Léna, influenceuse, ou encore Yoli, princesse anonyme originaire de Lille. Du côté des Princes, on retrouvera Dylan Thiry (qui a officialisé avec Kellyn Sun), Anthony Alcaraz, Nathan, ex-prétendant, mais aussi Illan.

Les prétendants quant à eux, seront pour la plupart anonymes, même si certains feront leur grand retour comme Antoine Goretti ou encore Leana Zaoui, l'ex-petite amie d'Illan.

Des prétendants pourront éliminer des Princes et Princesses

C'est la grande nouveauté de cette nouvelle édition des Princes et Princesses de l'Amour. Une nouvelle règle du jeu va mettre en péril le futur des candidats. Comme l'avait annoncé le compte Instagram de @shayaratv. "Il y a une nouvelle règle cette année ! Les prétendant(e)s ont un énorme pouvoir ! Ils peuvent éliminer leur prince ou princesse !" avait-il indiqué. "Je m'explique : s'ils décident de quitter l'aventure car ils trouvent que leur prince ou leur princesse n'est pas assez investi(e) dans la recherche de l'amour et... entraînera aussi donc l'élimination de leur prince ou princesse !" avait-il ajouté.

W9 a confirmé cette nouvelle avec d'autres surprises comme de nouvelles cérémonies où des candidats seront susceptibles de quitter le jeu du jour au lendemain. Cette année, Les Princes et Princesses ne sont pas à l'abri de quitter à tout moment l'aventure...

Beverly et Seb Daddy seront présents

Pour un coaching parfait, les Princes et Princesses auront le droit à la présence de Seb Daddy qui a la chance d'avoir trouvé l'amour. Il pourra donner des conseils et astuces. Mais ce n'est pas tout, Beverly, toujours en couple avec son petit ami Noah, qu'elle a rencontré sur le tournage Les Princes et Princesses de l'Amour 8, sera elle aussi présente dans quelques épisodes pour motiver les prétendants ainsi que les Princes et Princesses à trouver le véritable amour.

Rendez-vous le 29 novembre à 18:50 sur W9.