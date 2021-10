Dylan Thiry et Kellyn Sun de nouveau en couple ? Ils officialisent en vidéo

Illan Cto a commenté : "Bon j'ai compris au bout de la deuxième fois mais trop beau". Et de nombreux internautes ont compris que Dylan et Kellyn étaient donc de nouveau en couple et les ont félicité : "Vous formez un très beau couple", "En espérant que cette fois c'est la bonne", "Couple goal", "Je suis trop contente pour vous", "Coeur sur vous"...

Une relation avec des hauts et des bas, mais leur amour est plus fort que tout

En revanche, certains internautes ont aussi envoyé des piques au couple dans les commentaires. "Mdr jusqu'à la prochaine guerre", "Tu l'as bien taclé la meuf et vice versa" ou encore "Ils sont fatigants les 2" ont-ils notamment écrit. Il faut dire que les anciens colocs de Dubaï ont connu une idylle avec des hauts et des bas. En janvier 2021, Kellyn Sun avait avoué dans sa story Insta : "Dylan c'est l'une des premières personnes homme qui me respecte, qui me conseille sur plein de trucs et qui me fait être moi-même". "Quand on s'était rencontré on avait eu un super bon feeling, un gros coup de coeur l'un envers l'autre" avait ajouté Dylan Thiry, en confirmant leur coup de coeur réciproque.

Mais Kellyn était partie sur le tournage Les Princes et les Princesses de l'amour 4 et avait terminé l'aventure en couple avec Bastos. Et de son côté, Dylan avait tourné La Villa des Coeurs Brisés 6 où il avait tenté une romance avec Mélanie Orl. Dylan Thiry avait ensuite révélé que lui et Kellyn Sun auraient été en couple en secret : "On est en couple limite. Sans vous le dire, on s'embrasse, on couche ensemble, on a des sentiments l'un pour l'autre". Mais elle avait démenti, donnant une autre version : "Je ne suis pas en couple avec Dylan ou alors je ne suis pas au courant. Il n'a jamais voulu être en couple avec moi, tous ses amis le savent très bien. Il ne voulait pas que je le touche, il ne voulait rien".

En mars 2021, Dylan et Kellyn étaient de nouveau en couple. "Il y aura... de la haine, des tensions, des disputes, des coups bas, des torts, des mensonges, de la déception, des illusions, de la jalousie, des insultes, des cris, des larmes, des clashs, de la méchanceté, des pleurs... Mais, tant qu'il y a de l'amour, il y a de l'espoir" avait-il précisé. Avant qu'ils se clashent de nouveau sur les réseaux. Mais désormais, le couple semble prêt à avancer ensemble.