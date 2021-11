Les Princes et les Princesses de l'amour 5 : une nouvelle règle qui met les candidat(e)s en danger

Les Princes et les Princesses de l'amour 5 : "La recherche de l'amour est une course contre la montre"

Les Princes et les Princesses de l'amour 5, alias Les Princes de l'amour 9, reviennent bientôt sur W9. Alors que la chaîne n'a pas dévoilé la date de diffusion officielle, on sait d'après de nombreux blogueurs que ce serait prévu pour fin 2021. Et W9 a révélé une nouvelle règle de l'émission de dating dans un post Instagram. On y voit les Princes et les Princesses qui reçoivent une notification avec un "rapport de votre activité hebdomadaire" : "appels téléphone 16h45", "sport et bien-être 13h44", "réseaux sociaux 21h18"...

Mais la "recherche de l'amour 0h12min", du coup les candidat(e)s au casting des Princes de l'amour 9 disparaissent. "Cette année la recherche de l'amour est une course contre la montre" est-il précisé dans la vidéo, "chaque minute compte". En légende, il est même écrit : "Tic-tac tic-tac... Attention soyez prêts, cette année la quête de l'amour est une course contre la montre ! Les Princes et Princesses de l'amour 5 bientôt sur W9".