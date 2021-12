Illan (Les Princes de l'amour 9) séparé d'Isabeau après une rumeur de tromperie ?

Les Princes et les Princesses de l'amour 5 : Illan et Isabeau séparés ? Un blogueur confirme la rupture

Ce serait fini entre Illan Cto et Isabeau Delatour ! Ceux qui sont Prince et Princesse dans Les Princes et les Princesses de l'amour 5 (Les Princes de l'amour 9) sur W9 (et sur Salto) se seraient séparés pour de bon. Les candidats de télé-réalité avaient craqué l'un pour l'autre avant le tournage de l'émission puis avaient remis le couvert. Isabeau avait même rencontré la famille d'Illan. Mais leur couple serait désormais terminé. C'est le blogueur Skyress TV qui a révélé dans sa story Instagram : "Isabeau a quitté Illan suite à mon post, j'ai supprimé le post pour le moment".

Illan, qui avait été accusé de viol suite aux révélations choquantes d'Alix (et qui dément les accusations d'agression sexuelle), serait donc célibataire. C'est Isabeau qui aurait décidé de rompre avec l'influenceur qui s'est lancé dans la chanson. Et ce suite à des rumeurs de tromperie...