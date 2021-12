Illan (Les Princes 9) et Isabeau séparés ? Après la rumeur de rupture, elle sort du silence

Illan et Isabeau séparés ? Le candidat des Princes de l'amour 9 confie qu'elle "a été l'un des dommages collatéraux de cette histoire" d'accusations de viol

Actuellement, vous pouvez voir les aventures d'Illan et Isabeau dans Les Princes et les Princesses de l'amour 5 (Les Princes de l'amour 9) sur W9 et sur Salto. Et si l'influenceur y était comme Prince et l'influenceuse comme Princesse, ils ont quand même fini en couple. Sauf qu'à cause des accusations de viol sur les réseaux, dont Alix a donné les détails dans TPMP et dans ses stories, et que d'autres candidat(e)s ont confirmé, Illan et Isabeau seraient depuis séparés. Une rumeur de rupture qui enfle, surtout depuis que le candidat et la candidate ont supprimé leurs photos ensemble à la Martinique de leurs comptes Instagram.

Illan Cto est sorti du silence dans sa story Insta depuis la rumeur de séparation. Sans confirmer ni démentir, il a avoué qu'Isabeau "ça a été l'un des dommages collatéraux de cette histoire". De son côté, Isabeau Delatour a aussi réagi dans sa story Instagram, sans confirmer ni démentir mais en expliquant : "Je vais travailler, je vais me changer les idées surtout". Elle a confié avoir "envie de partir au bout du monde" en ce moment.

"Entre les moments où je travaille, je vais essayer de couper le téléphone un peu, bien profiter de ma maman, et puis voilà" a-t-elle aussi ajouté, car sa maman se bat actuellement contre un cancer. Entre la supposée rupture et la maladie de sa maman, Isabeau serait donc au plus mal mais veut continuer de travailler.

Isabeau sort aussi du silence après la rumeur de rupture : "Me morfondre et rester au lit c'est pas forcément ce dont j'ai envie"

Se montrant forte, celle qui a défendu et soutenu Illan a déclaré : "Ne pensez pas que je vais travailler, vous montrer des bons plans et faire semblant que tout va bien, ignorer vos questions etc. Pas du tout. C'est juste que moi-même je n'ai pas de réponse à vos questions". "C'est les questions que je me pose aussi mais j'ai pas les réponses donc c'est pour ça que je ne réponds pas" a-t-elle continué, sans doute à propos des questions que les internautes lui posent à propos d'elle et Illan.

"Me morfondre et rester au lit, parfois ça fait du bien" a reconnu Isabeau, "mais c'est pas forcément ce dont j'ai envie. M'arrêter de travailler, c'est pas ce dont j'ai envie".