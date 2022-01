Illan (Les Princes 9) recalé par Isabeau avec sa demande en mariage, il accuse la prod de mensonge et de censure

Les Princes et les Princesses de l'amour 5 : Illan demande Isabeau en mariage et se prend un râteau, le candidat dénonce des manipulations de la production

Séquence déjà mythique (et gênante) dans Les Princes et les Princesses de l'amour 5 (ou Les Princes de l'amour 9) sur W9. Après avoir décidé d'éliminer Isabeau, Illan Cto a changé d'avis et a décidé... de la demander en mariage. Résultat ? Un gros râteau ! Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que des scènes ont été supprimées. Illan et Isabeau ne seront même plus dans l'émission à partir de ce mercredi 12 janvier. Le candidat a dénoncé ces manipulations sur Instagram.

Les Princes et les Princesses de l'amour 5 : Illan dénonce des manipulations et des scènes coupées sur instagram

Les Princes et les Princesses de l'amour 5 : Illan dénonce des manipulations et des scènes coupées sur instagram

Les Princes et les Princesses de l'amour 5 : Illan dénonce des manipulations et des scènes coupées sur instagram

C'est dans une vidéo Youtube qu'Illan compte dire sa vérité. En attendant, le candidat juge que la production de l'émission a joué avec sa vie privée. "Ça fait six ans que je fais de la télé, je n'ai jamais parlé d'aucun montage mais là, c'est jouer avec la vie privée des gens. Je vais tout vous expliquer en détail ce qu'il s'est passé dans Les Princes, je pense que vous êtes pas prêt" a-t-il écrit, toujours en stories. L'ex d'Isabeau a même répondu sur une vidéo postée par W9. "Vous avez tout coupé, pas intéressant de regarder. Elle ne m'a pas quitté, on est repartis ensemble sauf qu'il l'ont pas montré. Arrête de mentir aux gens please" a posté le Charo. Ce qu'il s'est vraiment passé selon Aqababe De son côté, Aqababe a lui aussi évoqué cette histoire en story. Selon lui, la production aurait bien décidé de couper "toute l'histoire d'Isabeau et Illan". "En réalité, Isa est revenue sur sa décision et avait accepté la demande d'Illan." assure l'influenceur.

Les Princes et les Princesses de l'amour 5 : Aqababe dévoile les scènes coupées sur l'histoire d'Illan