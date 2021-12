Adixia trompée par Illan avec Isabeau : "C'est un truc de fou", l'ex de Paga réagit

Illan a trompé Adixia avec Isabeau, le candidat des Princes de l'amour 9 balance une vidéo

Après les accusations de viol contre Illan, le candidat de télé-réalité est encore dans la sauce et s'y est mis tout seul. Celui qui est actuellement dans Les Princes et les Princesses de l'amour 5 (Les Princes de l'amour 9) sur W9 et sur Salto a révélé qu'il avait trompé son ex, Adixia, avec Isabeau, dont il est désormais séparé. Alors qu'Illan et Isabeau ont commencé une petite guerre sur les réseaux, l'influenceur a balancé une ancienne vidéo dans sa story, les montrant lors d'un week-end en amoureux à Abou Dabi en cachette, car il était en couple avec Adixia. "C'est malgré nous" dit Isabeau dans la vidéo où elle passe du bon temps avec Illan.

Illan a donc été infidèle à Adixia avec Isabeau, après le tournage d'Objectif Reste du Monde. Puis ils se sont séparés, Adixia a tenté de récupérer Paga dans Les Marseillais VS Le Reste du Monde 6 pour au final finir en couple avec Simon Castaldi (avec qui elle est toujours en couple et in love). Et pendant ce temps, Illan est parti dans Les Princes et les Princesses de l'amour 5 où il s'est remis avec Isabeau, après plusieurs bisous et peut-être plus avec différentes femmes, dont la Princesse Haneia (qui est son ex), des prétendantes à lui mais aussi des prétendantes d'autres Princes.