Adixia et Simon Castaldi : la rupture pour le couple ? Grosse mise au point face aux rumeurs

Séparation pour Adixia et Simon Castaldi ?

Adixia va-t-elle passer les fêtes de fin d'année en solo ? Le Père Noël va-t-il devoir lui apporter un nouveau copain sous le sapin ? La candidate de télé-réalité s'apprête-t-elle à noyer son chagrin en dévorant des chocolats Mon Chéri ? Si ces questions vous surprennent, ce sont pourtant (plus ou moins) celles que sont en train de se poser ses fans depuis quelques heures.

En cause ? Certains l'ont remarqué, elle et Simon Castaldi - son copain, se sont unfollows mutuellement le temps de quelques heures sur Instagram, alors même que Simon Castaldi venait de poster une étonnante story avec des emojis en train de vomir. Face à cela, une partie de leurs abonnés s'est alors glissée dans la peau du cousin éloigné de Sherlock Holmes afin d'en ressortir avec une déduction totalement improbable : pour qu'il en soit arrivé là, c'est que le couple est forcément séparé !

"Je ne vois pas ma vie sans lui"

Alors, info ou intox ? Adixia est-elle de nouveau célibataire, quelques semaines seulement après avoir passé une grande étape avec Simon ? La réponse est... Intox. Consciente des rumeurs grandissantes à leur sujet, la jeune femme a rapidement dégainé son téléphone afin de faire une mise au point en story sur sa situation sentimentale. Et visiblement, tout va (presque) bien.

"Arrêtez de vous empresser de faire des articles de rupture parce que Simon ne me follow plus, parce qu'on ne se follow plus sur les réseaux. Ça ne veut rien dire, a-t-elle déploré face caméra. Ce ne sont que des réseaux sociaux. Sachez que Simon et moi on est soudés comme pas possible, et que je ne vois pas ma vie sans lui et qu'il ne voit pas sa vie sans moi." Hallelujah, les miracles existent.

La mise au point parfaite d'Adixia

De fait, même si Adixia a confessé que la situation avait effectivement été tendue en début de semaine, "On a eu hier une dispute qui... ben voilà, tous les couples ont des disputes", au point de la motiver à se montrer un poil trop radicale, "C'est vrai que je ne voulais plus parler avec lui (rires). Hier il m'a tellement énervée que je l'ai bloqué de partout. Et notamment sur Instagram", cette brouille n'était que temporaire et surtout, minime. "On est toujours ensemble et on restera ensemble, a-t-elle ainsi assuré. Et on est amoureux plus que jamais, voilà."

Puis, elle n'a ensuite pu s'empêcher de laisser un petit message aux haters qui s'étaient déjà empressés de célébrer cette supposée peine de coeur. Toujours en story, Adixia a tout simplement partagé la photo d'une chèvre qui sourit avant d'ajouter en légende : "Pour les personnes qui se sont réjouies de notre 'rupture' (qui n'a jamais existé). Soyez heureux, vraiment".