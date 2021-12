Illan (Les Princes 9) accusé de viol : deux plaintes auraient été déposées et une enquête serait ouverte

Illan accusé de viol : deux plaintes auraient bien été déposées

Depuis l'interview d'Alix Desmoineaux et ses révélations choquantes sur une affaire de viol, Illan Castronovo alias Illan Cto a démenti les accusations d'agressions sexuelles sur les réseaux, dans TPMP et même en chanson. Mais Alix a persisté et d'autres candidats de télé-réalité ont aussi témoigné. Et alors que celui qui est dans Les Princes et les Princesses de l'amour 5 (Les Princes de l'amour 9) sur W9 assure ne pas avoir reçu de plaintes contre lui, Libération confirme que "deux plaintes visent Illan Castronovo, star de la télé-réalité, pour des faits de harcèlements et d'agressions sexuelles".

La rubrique CheckNews du journal a ainsi précisé que les services du parquet de Lyon auraient reçu (le 15 janvier 2020) "un courrier qui déposait plainte contre cet individu du chef de harcèlement sexuel dans le cadre d'une relation de travail". "Cette plainte confirme le témoignage de Léa", l'ex prétendante des Princes de l'amour 7 qui l'accusait aussi et "racontait avoir subi des demandes répétées de fellation de la part d'Illan, ainsi qu'une tentative de viol. La plainte, toutefois, a été classée sans suite".

Le procureur a expliqué pourquoi cette affaire n'a pas aboutie pour l'instant : "Le 30 janvier, le parquet de Lyon saisissait les services de police pour faire préciser à la requérante les termes de sa plainte, et localiser le mis en cause. Les recherches menées par les services de police pour entendre la requérante, à partir des renseignements d'adresse fournis par cette dernière, restaient vaines. Ainsi, à réception de la procédure n'ayant pas permis l'audition de la requérante, le parquet de Lyon procédait, le 17 septembre 2020, au classement sans suite de cette procédure".

Et le candidat vu dans Objectif Reste du Monde aurait aussi une plainte de son ex Nathanya. "A Paris, Nathanya Sion a porté plainte contre Illan Castronovo ce 7 décembre 2021 pour 'harcèlement, diffamation et agression sexuelle', pour des faits qui remonteraient au 9 janvier 2019", quand il aurait insisté pour coucher avec elle. "J'ai fini par lui tourner le dos, et il s'est mis à se masturber à côté de moi. Ayant déjà subi un viol par le passé, je me suis tétanisée, je n'ai rien dit, de peur que ça aille plus loin" a-t-elle confirmé au média.

Une enquête aurait été ouverte à Nice suite à "une lettre de dénonciation de faits de nature criminelle"

Et en plus de ces deux plaintes, "une enquête a par ailleurs été ouverte à Nice, suite à une dénonciation de faits de nature criminelle auprès du procureur de la République". En effet, Jonathan Matijas aussi avait révélé avoir eu vent de cette vidéo d'agression sexuelle. Le candidat de télé-réalité, aidé par une avocate, "a déposé ce jeudi une lettre de dénonciation de faits de nature criminelle (...) Le procureur doit désormais 'apprécier la suite à donner' à ces éléments portés à sa connaissance".

"Il peut décider d'un classement sans suite s'il estime qu'il n'y a pas suffisamment d'indices graves ou concordants, ou, compte tenu de la nature criminelle des faits dénoncés, décider de l'ouverture d'une information judiciaire confiée à un juge d'instruction" a indiqué Me Emmanuelle Bardon. "Le procureur de Nice nous confirme ce jeudi 16 décembre avoir 'réceptionné ce courrier ce matin'" a aussi prévenu Libé.

Et il y pourrait aussi y avoir d'autres plaintes. En effet, le média a précisé que "Sam, Alix et Nathanya" auraient assuré "avoir reçu plusieurs messages de la part de jeunes femmes, hors du cercle de la télé-réalité et souhaitant rester anonymes, disant avoir été agressées sexuellement par Illan Castronovo dans le cadre de soirées". On n'a donc pas fini d'entendre parler de cette affaire.

Illan (Les Princes de l'amour 9) réagit : "Si j'avais fait des choses graves, actuellement je ne serais pas chez moi"

Mais en voyant l'article, Illan a rapideent réagi dans sa story Instagram. "Encore une fois, on parle sans preuve, sans rien. Je pense que si j'avais fait des choses graves, actuellement je ne serais pas chez moi en train de manger du thon" a-t-il déclaré, démentant donc toujours les accusations. "On arrête des gens pour moins que ça. Il y a des gens qui sont en prison pour moins que ça. Moi, mon adresse, mon numéro de téléphone, tout le monde a tout. Je suis joignable, je ne me cache pas" a-t-il ajouté.

"À un moment donné c'est un peu chiant, je vous dis la vérité (...) À un moment donné ça devient dur" a expliqué le candidat des Princes de l'amour 9, "on continue de m'enfoncer à chaque fois" mais "je ne suis pas méchant", lui qui dit avoir "tout perdu". Il a aussi assuré : "Il y a des choses qui sont en train de se passer de mon côté mais ça prend du temps et ça coûte de l'argent".