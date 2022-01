Anthony Matéo en couple avec Romane grâce à 10 couples parfaits 5 : il voit déjà très loin avec elle

Romane, la femme de sa vie... et future mère de ses enfants ?

Les fans de l'ancien Prince de l'amour lui ont d'abord demandé ce qui lui plaisait chez celle qui partage désormais sa vie. "C'est simple. Absolument tout... Regardez 10 couples parfaits et vous comprendrez" a-t-il assuré. Romane, de son côté, a réagi à la réponse de son chéri en écrivant : "Notre histoire commence demain... Soyez à l'affût vraiment. Nous deux contre la terre entière s'il faut tant que nous sommes à deux". Celui qui était accusé d'avoir participé au programme alors qu'il était en couple à l'extérieur va même plus loin en indiquant qu'il est persuadé avoir trouvé la femme de sa vie. "Quand tu aimes si fort que cela t'arrache les tripes quand tu te disputes et que cela te rend invincible d'être dans ses bras ou rien que de la regarder... Je n'ai pas peur de le dire, oui c'est certain". La jeune femme a de son côté partagé la réponse de son amoureux dans sa story en commentant : "Ma vie entière". Un abonné a ensuite demandé à l'ex de Kim Glow s'il aspirait à une vie comme Vincent Queijo, qui a rencontré sa femme Rym dans La Villa des Coeurs Brisés et est aujourd'hui papa de deux enfants. "J'ai toujours dit que Vincent Queijo et Rym Renom étaient des exemples" a-t-il répondu en toute franchise... C'est tout ce qu'on lui souhaite !