Anthony Matéo séparé de Clémence : il lui adresse une déclaration d'amour... en musique !

Un an après leur rencontre dans La Villa des Coeurs Brisés 5, Anthony Matéo et Clémence ont décidé de se séparer, ou du moins de faire un break : "On a décidé de prendre une petite pause entre nous car ces derniers temps, cela a été très dur. On a essayé tant bien que mal de s'accrocher, mais la marche est trop haute pour le moment", a confié l'influenceur sur Instagram. Malgré les tensions dans son couple, Anthony espère que cette rupture n'est pas définitive : "Je ferai tout ce qui est possible pour sauver mon couple".

Anthony Matéo se lance dans la musique pour reconquérir Clémence

Le candidat des Vacances des Anges 4 est bel et bien passé à l'action puisqu'il a enregistré un morceau afin de déclarer son amour à Clémence : "A travers cette musique, je te dis ce que j'ai sur le coeur, ce que je ressens. C'était plus facile pour moi de te dire ça de cette manière. On n'est peut-être plus ensemble, mais je continue d'y croire", a expliqué Anthony Matéo en story sur Instagram. Et en effet, il se livre vraiment à coeur ouvert sur sa séparation avec l'ex-candidate de La Villa des Coeurs Brisés 5, avec qui il était depuis un an.

Même si Clémence n'a pas encore réagit au son La Crème, l'ex de Kim Glow peut compter sur le soutien de certains internautes : "Une déclaration de gentleman... Si elle ne revient pas c'est qu'elle ne sait pas la chance qu'elle a", "c'est une très belle déclaration d'amour", "j'espère vraiment que votre couple va ce réparer et revenir plus fort que jamais", "courage à toi , elle reviendra , on sent que les paroles viennent du plus profond de ton coeur", peut-on lire en commentaires sur YouTube.