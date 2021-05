Anthony Matéo annonce sa rupture avec Clémence : "On a essayé tant bien que mal"

Anthony Matéo et Clémence font un break !

Après sa rupture avec Kim Glow et l'échec de son rapprochement avec Emma dans La Bataille des couples 2, Anthony Matéo a retrouvé l'amour sur le tournage de La Villa des Coeurs Brisés 5. Le feeling entre Clémence et lui est tout de suite passé, à tel point que un an après, ils sont toujours en couple. Enfin, ce n'est plus vraiment le cas aujourd'hui puisqu'ils ont décidé de faire un break dans leur relation : "On traverse une période difficile avec Clémence" a annoncé Anthony en story Instagram.

"N'y voyez aucun buzz (...) On a décidé de prendre une petite pause entre nous car ces derniers temps, cela a été très dur. On a essayé tant bien que mal de s'accrocher, mais la marche est trop haute pour le moment", ajoute l'ex-candidat de La Bataille des couples 2 avant de confier : "La vie de couples est parfois difficile et malheureusement, beaucoup de choses ont fait que ce n'était pas facile tous les jours. Je ne peux pas vous dire si on se remettra ensemble, mais voilà, on a besoin de se retrouver chacun de son côté pour le moment, pour souffler."