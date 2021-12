Anthony Matéo (10 couples parfaits 5) en couple alors qu'il participait à l'émission ? Un blogueur balance

Pour commencer 2022 en beauté (enfin ça, ça dépend pour qui), 10 couples parfaits revient le 3 janvier sur TFX. Le casting est désormais officiel et on a hâte de savoir ceux qui vont trouver l'amour et ceux qui repartiront en célibataire. L'émission sera aussi l'occasion de retrouver certains candidats de télé-réalité comme Anthony Matéo. Révélé en 2013 dans La Belle et ses princes 3, il était en 2020 au casting de La villa des coeurs brisés 5 où il avait rencontré Clémence de qui il s'est séparé en mai 2021.

Anthony Matéo en couple quand il était dans 10 couples parfaits 5 ?

Après sa rupture avec Clémence, Anthony Matéo se serait mis en couple avec une certaine Laura, selon plusieurs blogueurs spécialisés dans la télé-réalité. Sauf qu'ils ne se seraient pas séparés avant le tournage. Selon Histoire2tv, Anthony était en couple... alors même qu'il participait à l'émission de TFX. "Pendant qu'il était dans 10 couples, il sortait avec plusieurs filles et il l'a trompée" a écrit le blogueur en story sur Instagram. Et d'ajouter : "Il était en couple en partant dans l'émission avec Laura. Elle a donc sûrement appris en même temps que tout le monde qu'il l'avait trompée."