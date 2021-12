10 couples parfaits 5 : la date de diffusion, le casting, les nouveautés... toutes les infos

Le casting de 10 couples parfaits saison 5 dévoilé

La semaine passée, W9 officialisait le casting de sa nouvelle émission Les Marseillais au Mexique. Ce mardi 14 décembre 2021, c'est au tour de TFX d'officialiser celui de la saison 5 de son programme culte : 10 couples parfaits.

Au programme cette fois ? Parmi les 20 célibataires présents à l'écran, on y retrouvera quelques inconnus notamment, mais également des visages déjà bien connus de la télévision comme Sarah Lopez (Les Anges 12), Virginie, Charlotte Bob (Les Marseillais VS Le Reste du Monde 5) ou encore Manon Van (La Villa des Coeurs Brisés 5) et Lila Taleb (Objectif reste du monde) du côté des femmes, tandis que chez les hommes on pourra retrouver Anthony Matéo (Les Vacances des Anges 4), Nicolo, Tom Brusse (Les Princes de l'amour 6) mais aussi Ahmed et Jordan Faelens (Les Ch'tis). Un casting varié et (un peu) original.

La saison des nouveautés

A noter que cette nouvelle saison sera également portée par quelques nouveautés comme la "Love Connexion". De quoi s'agira-t-il ? Selon le communiqué, cela offrira aux participants "une chance d'aller au-delà de la première impression, au-delà des apparences physiques et de leurs histoires passées. Ils pourront donc faire connaissance avec certains prétendants... virtuellement, et ainsi éviter de reproduire les erreurs du passé."

Mais ce n'est pas tout, une nouvelle pièce intitulée "La Love Box" ouvrira ses portes. Et si l'on se fie à son descriptif, celle-ci nous promet déjà des séquences mémorables : "C'est une pièce qui renferme des avantages précieux mais dans laquelle rien n'est jamais gratuit ! Pour avancer dans la recherche des match parfaits, certains célibataires devront y faire des sacrifices lourds de conséquences !"

Enfin, comme si cela n'était pas suffisant, cette nouvelle année sera marquée par un jeu des chaises musicales : "les candidats pourront aussi tout perdre... L'Amour, l'argent et même leur place dans l'aventure !" De quelle façon ? "Les cartes seront redistribuées avec l'arrivée d'une 11ème fille et d'un 11ème garçon, qui vont tout faire pour rester dans la villa, en prenant la place d'un autre célibataire. Les cartes seront redistribuées avec l'arrivée d'une 11ème fille et d'un 11ème garçon, qui vont tout faire pour rester dans la villa, en prenant la place d'un autre célibataire." De là à dire que les clashs, les jalousies et les stratégies seront plus importants que jamais...

La date de diffusion annoncée par TFX

Vous avez hâte de découvrir tout ça ? Alors sortez votre agenda et notez : c'est le lundi 3 janvier 2022 que les deux premiers épisodes seront diffusés sur TFX à partir de 18h. Puis, l'émission prendra un rythme plus classique du lundi au vendredi à 19h.