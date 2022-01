Illan (Les Princes) assume son surnom de charo : "Dans ma vie, j'ai trompé tout le monde"

"J'ai trompé toutes les meufs"

Le Charo, comme il se surnomme lui-même, a ensuite fait des révélations chocs ! Il explique avoir trompé TOUTES ses petites amies : "Dans ma vie, j'ai trompé tout le monde... Toutes ! Sans exception ! J'ai trompé toutes les meufs. Il n'y en a pas une que je n'ai pas trompée. Vanessa (Lawrens), je ne l'ai trompée qu'une seule fois, mais je l'ai trompée. Giuseppa, elle ne le sait pas, mais je l'ai trompée aussi"... Les intéressées vont être ravies... Mais, l'un des plus grands coureurs de jupons de la télé-réalité promet qu'il va arrêter ses bêtises. "J'ai tellement pris une claque avec Isabeau, c'est la plus grosse claque de ma vie, que si jamais je me remets avec une fille, je ne la tromperai jamais" déclare-t-il... On demande à voir !