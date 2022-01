Isabeau (Les Princes) proche de Julien Bert ? Il réagit, Illan voit rouge et les tacle

Illan et Isabeau ne sont plus au programme des Princes et des Princesses de l'amour 5 : après la demande en mariage ultra gênante et le sublime râteau, les deux candidats ont été coupés au montage. Une décision qu'Illan a ouvertement critiquée sur les réseaux. Après le tournage, les deux candidats ont en fait été en couple et se sont séparés fin 2021, suite aux accusations de viol entourant le "Charo". Isabeau a donc tourné la page : "Aujourd'hui, j'ai réussi à me dire avec des choses qui se sont passées que, voilà, ce n'est plus la bonne personne, ce n'est plus celui dont j'ai besoin" avait-elle expliqué au sujet de sa séparation avec Illan.

Isabeau proche de Julien Bert ?

Fraîchement célibataire, Isabeau est toujours au coeur des rumeurs. La dernière en date ? Elle serait proche de Julien Bert selon ShayaraTV. "Ma go Isabeau, elle a failli se mettre en couple avec Bert. On m'a dit qu'ils étaient en flirt il y a quelques semaines et qu'ils se rapprochaient par messages privés" a posté l'influenceuse télé-réalité il y a quelques jours en story. Elle rajoute qu'en cas de nouvelle saison d'Objectif Reste du Monde (une suite est très incertaine selon Nikola Lozina), un rapprochement n'est pas à exclure.