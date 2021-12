Objectif Reste du Monde : pas de saison 2 ? Nikola Lozina tacle la prod

Ce n'est pas la première fois que Nikola Lozina montre son amertume envers l'émission. Fin novembre après la fin de la diffusion des Marseillais vs le reste du monde 6, le candidat avait même laissé entendre qu'il pensait à arrêter la télé. "Chaque année, je suis toujours le mec qui me bats jusqu'au bout justement avec tous les éléments qui me restent. Je n'ai jamais abandonné. Au lieu de souligner ça, c'est toujours de ma faute. Mais je suis le chef, ne vous en faites pas, j'ai le dos large. Cette année, je n'ai pas été récompensé du travail et de la quantité d'énergie que j'ai fourni sur cette famille. Je suis ultra déçu de la finalité. Je ne sais pas si dans cet état d'esprit, on me reverra l'année prochaine" avait-il confié.