Nikola Lozina (Les Marseillais VS Le Reste du Monde 6) clashé, il pense à arrêter le RDM

Dans sa story Snapchat, le Lord a répondu aux haters : "Bande de guignols... Bastos qui part, c'est de ma faute ? Tristan qui se fait éliminer sur un duel des champions. Julien qui nous quitte pour aller avec Hilona. Milla qui se fait sortir sur un duel des champions... Vous me faites bien rire".

Nikola Lozina pense être absent des Marseillais VS Le Reste du Monde 7 : "Je ne sais pas si dans cet état d'esprit, on me reverra l'année prochaine"

Il fut avouer que dans cette saison 6 des Marseillais VS Le Reste du Monde 6, il y a des couples (et des ruptures depuis la fin du tournage), des clashs et pas mal de départs du côté du RDM. "Chaque année, je suis toujours le mec qui me bat jusqu'au bout justement avec tous les éléments qui me reste. Je n'ai jamais abandonné. Au lieu de souligner ça, c'est toujours de ma faute. Mais je suis le chef, ne vous en faites pas, j'ai le dos large" a ajouté Nikola Lozina.

Nikola Lozina qui vit heureux avec Laura Lempika et leur fils Zlatan est lui aussi déçu de la défaite de sa famille dans le cross. D'ailleurs, après avoir perdu et en voyant les critiques, il pense à ne pas aller dans la prochain édition des Marseillais VS Le Reste du Monde 7 : "Cette année, je n'ai pas été récompensé au travail et à la quantité d'énergie que j'ai fourni sur cette puta** de famille. Je suis ultra déçu de la finalité. Et je ne sais pas si dans cet état d'esprit, on me reverra l'année prochaine".