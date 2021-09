QUIZ TV réalité : sauras-tu reconnaître qui sont les parents de ces bébés ?

Julien Tanti et Manon Marsault en interview pour PRBK lors de la promotion des Marseillais aux Caraïbes

De plus en plus de stars de télé-réalité deviennent parents ! Tu penses être incollable sur leurs bébés ? Tu penses pouvoir reconnaître l'enfant de Jessica Thivenin et Thibault Garcia, parmi celui de Julien Tanti et Manon Marsault, Nabilla Benattia et Thomas Vergara ou encore Kevin Guedj et Carla Moreau ? C'est le moment de le prouver avec notre quiz !