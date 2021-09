Malcolm : quel personnage de la série es-tu ?

Malcolm, c'est LA série emblématique de la télévision rediffusée tous les trois mois sur M6 ou W9, LA comédie à regarder quand on a un coup de moins bien. Portée par des personnages tous plus fous et déjantés les uns que les autres, on n'est jamais au bout de nos surprises et on se marre comme des enfants devant les situations improbables dans lesquelles ils se plongent. Mais justement, quel héros de la série te correspond le plus ? Hal ? Reese ? Dewey ? Craig ? Pour le savoir, fais ce test...

A force de regarder Malcolm, tu as déjà rêvé d'intégrer cette famille si particulière ? Tu aimerais vivre dans le même univers que Reese, Francis, Lois & Cie ? On te comprend. Mais sais-tu vraiment quelle place tu pourrais avoir dans cette série ? Non ? Ca tombe bien, on vient de créer LE test ultime qui te permettra de savoir quel personnage culte de la comédie te correspond le plus. Attention aux surprises...