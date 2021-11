QUIZ Les Marseillais VS Le Reste du Monde 6 : as-tu bien suivi cette saison ?

Cette saison, les couples, les séparations, les clashs et les problèmes étaient nombreux dans le cross ! Le dernier épisode des Marseillais VS Le Reste du Monde 6 est diffusé ce vendredi 26 novembre 2021 sur W9 (et déjà dispo sur Salto). Tu vas enfin savoir qui entre la famille des Marseillais et la famille du Reste du Monde a gagné la coupe cette année !

Une saison 6 Marseillais VS Le Reste du Monde où tu as pu suivre les aventures de Julien Tanti, Maeva Ghennam, Benjamin Samat, Océane El Himer, Paga, Greg Yega côté Marseillais, mais aussi Nikola Lozina, Bastos, Giussepa, Julien Bert, Hilona, Luna, Simon Castaldi, Milla Jasmine, Mélanie Orl ou encore Adixia côté RDM. Entre Adixia et son arrivée tendue face à Giuseppa, en couple avec Paga, Océane El Himer en pleurs quand Hilona débarque et que Julien Bert n'assume pas, Greg et Mélanie qui nous ont fait du Greg et Maeva... Te rappelles-tu de tout ? Fais notre quiz PRBK pour le savoir !