Hilona de retour dans Les Marseillais VS Le Reste du Monde 6 pour Julien Bert : Océane en pleurs

Hilona de retour dans Les Marseillais VS Le Reste du Monde 6 pour parler à Julien Bert

Attention, vous n'êtes pas prêts pour l'épisode des Marseillais VS Le Reste du Monde 6 sur W9 ! Dans l'épisode inédit du cross de ce lundi 25 octobre 2021, Hilona Gos est de retour dans la villa après avoir quitté l'émission. Alors qu'Hilona a clashé la prod des Marseillais VS Le Reste du Monde 6 pour le montage, vous allez la voir venir pour parler à Julien Bert. Dans l'extrait vidéo posté par W9 sur Instagram, on découvre Hilona arrivant dans le van, de retour dans la villa. Elle sort en courant du véhicule et part dans la maison à la recherche de Julien Bert.

"Il est où Julien ?" demande-t-elle à tous les candidats des Marseillais VS Le Reste du Monde 6. Hilona répète sa question en boucle, tout en continuant de courir et en le cherchant partout, comme une "furie" commente Paga. Hilo trouve Ju dans la salle de bains, quand il sort de la douche. Hilona se jette dans les bras de Julien, qui est surpris et ne comprend pas ce qui se passe. "J'ai plein de choses à te dire. J'ai compris plein de choses" lui avoue-t-elle avant que la vidéo teaser ne s'arrête.