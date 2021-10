Hilona (Les Marseillais vs Le Reste du Monde 6) : coup de gueule contre le montage, "c'est trop !"

Y aura-t-il une émission Les Marseillais vs Le Reste du Monde 7 l'an prochain ? Difficile à dire. Depuis quelques jours, de nombreux candidats emblématiques du programme poussent en effet différents coups de gueule à l'encontre de la production et de ses supposées manigances en coulisses.

Hilona en colère contre la production

Ainsi, après Bastos qui a récemment laissé entendre que l'élimination de Tristan aurait été orchestrée par les producteurs, c'est au tour de Hilona Gos de se plaindre de son traitement par ces derniers. Lassée d'être présentée comme une femme hystérique et jalouse à l'écran, ce qui aurait des conséquences néfastes sur la réaction du public ensuite, l'ex-copine de Julien Bert a annoncé, ce jeudi 21 octobre 2021, être désormais prête à déballer toute la vérité.

"Ce soir, je m'exprimerai sur l'épisode de ce soir et de demain parce que là c'est trop pour moi", a dans un premier temps déclaré la jeune femme à l'occasion d'une story publiée sur Instagram. Puis, visiblement en colère par le storytelling mis en scène dans l'émission, Hilona a par la suite ajouté ceci, "Entre les montages et les fausses paroles, c'est pas possible, c'est totalement normal que personne ne comprenne mon comportement, j'aurais pensé pareil ! Mais j'en ai un peu marre de me taire là, c'est trop !"

Un coup de gueule qui se fait attendre

De quoi s'attendre à un coup de gueule fracassant sur la production ? A des révélations chocs sur la relation entre Julien Bert et Océane El Himer ? Peut-être que oui, peut-être que non. Ce vendredi 22 octobre 2021, soit le lendemain de cette déclaration, Hilona Gos n'a toujours pas avancé la moindre critique. Plus surprenant, son message d'annonce a même mystérieusement disparu de sa story.

Hilona a-t-elle été convaincue de ne rien dire ? Préfère-t-elle garder ses révélations pour un autre moment ? A suivre...