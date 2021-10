Julien Bert et Hilona Gos séparés, ils confirment : "On s'est fait beaucoup de mal"

Julien Bert et Hilona Gos séparés : "L'amour ne suffit pas et malheureusement il faut savoir dire stop"

Julien Bert et Hilona Gos s'étaient mis en couple sur le tournage des Princes et Les Princesses de l'amour 3 (Les Princes de l'amour 7), alors qu'ils étaient Prince et Princesse. Puis, le couple s'est même fiancé dans Les Princes et Les Princesses de l'amour 4 (Les Princes de l'amour 8). Et malgré plusieurs ruptures, ils s'étaient donné une nouvelle chance dans Objectif Reste du Monde, avant de se séparer de nouveau et de se remettre en couple à la fin des Marseillais VS Le Reste du Monde 6.

Sauf que sur le tournage du cross, Julien Bert s'était mis en couple avec Océane El Himer (dans les épisodes actuellement diffusés sur W9 et dispos sur Salto, ils sont ensemble). Et en voyant les épisodes, Hilona Gos a visiblement appris des choses que son (ex) chéri ne lui avait pas dit. Plusieurs blogueurs avaient notamment évoqué que Julien Bert et Hilona auraient fait plus que s'embrasser...

Alors qu'Hilona semblait déçue de Julien en voyant les épisodes où il embrasse Océane et est en couple avec elle, beaucoup d'internautes les voyaient se séparer. Et effectivement, c'est chose faite ! Ils sont séparés, ils ont confirmé leur rupture sur les réseaux. "Il est temps pour moi de prendre la parole au sujet de mon couple avec Julien, qui n'en est plus un" a annoncé Hilona dans sa story Snapchat.

"On a décidé de se séparer d'un commun accord, définitivement cette fois. Il n'y aura pas de retour. On a vraiment réfléchi, pesé le pour et le contre" a-t-elle expliqué, mais "c'est trop de destructions, trop de souffrance, on s'est fait beaucoup de mal. Et les caractères, des fois, ne sont pas compatibles. L'amour ne suffit pas et malheureusement, il faut savoir dire stop, même si c'est dur". "C'est très dur... mais quand tu réalises que tu te fais plus de mal qu'autre chose, des fois il vaut mieux partir" a-t-elle précisé, "C'est une décision difficile mais il faut la prendre".