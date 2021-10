Julien Bert grillé en train d'embrasser une autre fille qu'Hilona Gos... et ce n'est pas Océane

Julien Bert et Hilona Gos de nouveau séparés ? "Il a embrassé une brunette"

Nouvelle rupture pour Julien Bert et Hilona Gos ? Les amoureux qui s'étaient mis en couple dans Les Princes de l'amour 7 (alias Les Princes et les Princesses de l'amour 3) sur W9 s'étaient déjà séparés quelques fois, malgré leurs fiançailles. Mais après une rupture douloureuse, Hilona avait donné une autre chance à Julien dans Objectif Reste du Monde. Sauf qu'après, le couple avait de nouveau rompu. Et Julien Bert s'est alors mis en couple avec Océane El Himer sur le tournage des Marseillais VS Le Reste du Monde 6... avant de se remettre avec Hilona Gos ! Vous suivez ? Ce n'est pas fini ! Depuis la diffusion des épisodes du cross, Hilona a appris des choses sur la relation entre Julien et Océane et semble (étrangement) ne pas apprécier, comme elle a pu le dire dans ses stories.

Et là, nouveau drama : alors que Julien Bert et Hilonas seraient en break à cause de la diffusion des épisodes des Marseillais VS Le Reste du Monde 6, le Don Juan aurait encore frappé ! D'après le compte Instagram @shayaratv, il aurait embrassé une autre femme. "Julien Bert a embrassé une fille hier dans un resto à Marseille (le Balleti). Il a embrassé une brunette d'environ 25 ans. Julien et Hilona étaient en break et Julien a promis de rien faire mais il a flanché..." est-il précisé.