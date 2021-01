Julien Bert et Hilona séparés : il ne se remet toujours pas de leur rupture

Julien Bert avoue avoir "besoin de vacances"

Dans Les Princes et les Princesses de l'amour 4 (Les Princes de l'amour 8) sur W9, Julien Bert fait partie de l'agence avec Magali Berdah et Aissa, en tant que coach en séduction. Lui qui avait enfin trouvé l'amour avec Hilona allait très bien, jusqu'à ce que le couple se sépare. Une rupture définitive selon Hilona, même si la candidate de télé-réalité a avoué avoir toujours une relation fusionnelle avec son ex boyfriend. Et ce mardi 19 janvier 2021, il a posté une photo dans sa story Instagram qui laisse supposer qu'il ne se remet toujours pas de leur séparation.

"Besoin de vacances" a ainsi confié Julien Bert en légende d'une magnifique photo prise aux Seychelles (postée sur le compte @visitseychelles). Sur l'image, un couple se tient par la main, in love et face à la mer, à une plage de sable blanc et à une végétation luxuriante. Celui qui fait partie du casting des Princes de l'amour 8 côté agence semble donc avoir du mal à tourner la page. En même temps, ce n'est pas lui qui a décidé de partir, c'est Hilona qui l'a quitté.

Le candidat semble nostalgique de son couple avec Hilona

Alors que les raisons de leur rupture sont encore confuses, même si Hilona a démenti la rumeur de violence conjugale, Julien Bert a l'air d'être au plus mal. Pour accompagner la photo des amoureux aux Seychelles, il a ajouté la musique A fleur de toi de Vitaa, mais la version chantée par Slimane. Et les paroles de l'extrait choisi sont claires : "Les jours passent mais ça ne compte pas / J'ai tant de mal à vivre, ivre / De ce parfum si différent du tien / Pire, j'ai compté chaque minute qui me retient". Julien Bert se sent donc seul et n'arrive pas encore à ne plus penser à Hilona.