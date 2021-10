Les Marseillais VS Le Reste du Monde 6 : Julien et Océane en couple, Hilona clashe encore son ex

Les Marseillais VS Le Reste du Monde 6 : "De plus en plus choquantes les images" confie Hilona

Dans Les Marseillais VS Le Reste du Monde 6 sur W9, c'est de plus en plus chaud entre Julien Bert et Océane El Himer... Pour rappel, Julien Bert s'était mis en couple avec Hilona Gos dans Les Princes et les Princesses de l'amour 3 (Les Princes de l'amour 7) et s'était fiancé avec elle dans Les Princes et les Princesses de l'amour 4 (Les Princes de l'amour 8). Mais leur relation amoureuse a connu plusieurs ruptures, dont une séparation avant Objectif Reste du Monde et une rupture avant le cross. Du coup, c'est célib que Julien Bert est arrivé, fraîchement séparée d'Hilona. Et il a séduit Océane avec qui il est en couple dans les épisodes actuellement diffusés sur W9 (et dispos sur Salto).

Et comme beaucoup d'internautes qui matent les épisodes des Marseillais VS Le Reste du Monde 6, le compte Instagram @SolifeGossip_ a avoué avoir été choqué du couple formé par Julien Bert et Océane El Himer. Car beaucoup pensaient qu'ils se feraient juste un baiser, mais ils étaient en fait vraiment engagés dans une idylle. "Je suis choquée, je pensais que Julien Bert et Océane s'étaient juste fait un ptit bisou pour piquer Hilona, mais carrément ils ont vécu une romance. Il a poussé quand même" a-t-il écrit.

"Je vous rassure, c'est ce qui m'avait été rapporté également, la diffusion est brutale" a commenté Hilona en partageant le post Insta dans sa story Instagram. "De plus en plus choquantes les images !" a-t-elle même précisé, car on voit que Julien et Océane dorment ensemble et sont inséparables. Depuis, Julien Bert et Hilona Gos se sont séparés de nouveau, pour de bon cette fois à en croire les candidats de télé-réalité.