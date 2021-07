Julien Bert : bientôt une pause imposée dans la télé-réalité... à cause d'un bracelet électronique ?

Aqababe fait référence à une affaire survenue en 2015. Julien Bert avait été placé en garde à vue et était soupçonné d'avoir pris part à un trafic de stupéfiants. Bien qu'il ait clamé son innocence, le candidat de télé-réalité a été condamné en 2019 à 2 ans de prison dont 6 mois avec sursis et à une amende de 20 000 euros pour "détention importation de drogue et association de malfaiteurs". Au lendemain du verdict, Julien Bert avait assuré ne pas être retourné en prison où il avait passé 5 jours en 2015. "Pour rien au monde j'y retournerai. Je suis prêt à tous les sacrifices. C'est quelque chose qui était très choquant. C'était un mal pour un bien, parce que dans un sens ça m'a recadré sur plein de choses." avait-il confié dans Crimes sur NRJ12.

Julien Bert va-t-il donc être assigné à résidence et porter un bracelet électronique pour purger sa peine ? Et combien de temps ? Si cela se confirme, le chéri de Hilona ne pourra pas quitter son domicile et donc devra mettre en pause sa carrière à la télé. Une info à prendre évidemment avec des pincettes puisqu'elle n'a pas été confirmée.