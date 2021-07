Julien Bert et Hilona de nouveau en couple dans Les Marseillais vs le reste du monde 6 ?

Tout va très vite dans le petit monde de la télé-réalité. Les amitiés et les couples peuvent éclater d'un moment à l'autre... mais aussi se reformer. Et à chaque tournage, c'est forcément mouvementé. Ce ne sera pas différent dans Les Marseillais vs le reste du monde 6 qui, selon les rumeurs, devrait être lancée avant la rentrée sur W9. Il s'est murmuré que Luna se serait rapprochée d'Illan pour se venger de Paga et, aux dernières nouvelles, Julien Bert aurait eu un rapprochement avec Océane El Himer. Mais ce duo n'aurait pas duré bien longtemps.

Julien Bert et Hilona réconciliés dans Les Marseillais vs le reste du monde 6 ?

Et pour cause, le tournage des Marseillais vs le reste du monde 6 aurait en fait permis à Julien Bert... de se remettre avec son ex. Après des rumeurs autour de leur vie privée, Hilona et Julien ont annoncé leur rupture le 25 juin dernier. "C'est terminé avec Hilona. C'est une nouvelle vie qui s'offre à moi. C'est la vie et c'est mieux comme ça" avait confié le candidat de télé-réalité en story.

Une "nouvelle vie" qui n'aura donc pas duré longtemps. Selon Shayaratv, Julien Bert et Hilona auraient décidé de donner une nouvelle chance à leur relation. "Bert a décidé de quitter l'aventure pour Hilona, ils se sont embrassés et ont quitté l'aventure à 2" précise la spécialiste du petit écran sur Instagram.