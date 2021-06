Les Marseillais VS Le reste du Monde 6 : Luna séparée de Paga, se serait rapprochée d'Illan

Luna et Paga séparés : les raisons de leur rupture dévoilées ?

Luna avait été trompée par Paga avec Léna dans Les Marseillais à Dubaï sur W9. A son arrivée, Luna Skye avait donc quitté Paga, avant de finalement le pardonner et lui laisser une deuxième chance. Depuis, Luna et Paga semblaient s'être de nouveau séparés malgré leur envie d'enfants ensemble. Puis en avril 2021, Luna et Paga avaient officialisé leur couple, se montrant de nouveau in love. Mais sur le tournage des Marseillais VS Le reste du Monde 6, rien ne va plus. Le couple aurait encore rompu.

Dans sa story Instagram, le blogueur Aqababe a répondu à la question d'un(e) internaute qui lui demandait : "Pourquoi Paga et Luna se sont séparés ?". Le spécialiste de la télé-réalité a expliqué les raisons de leur rupture en déclarant : "Apparemment c'est Luna qui est partie à cause de choses personnelles sur Paga", "ça pètera dans le cross (Les Marseillais VS Le reste du Monde 6, ndlr) et on saura les pseudos raisons". Ce serait donc Luna, qui était prétendante dans Les Princes et les Princesses de l'amour 4 (Les Princes de l'amour 8) sur W9 qui aurait quitté Paga.