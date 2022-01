Illan (Les Princes) en couple ? Après des photos au lit avec une fille, il réagit

Où en est Illan Castronovo dans sa vie amoureuse ? Sur les réseaux sociaux, le "Charo" a poussé un coup de gueule après avoir été coupé au montage des Princes et Princesses de l'amour 5 sur W9. En stories, il a assuré être victime d'une vengeance après une dispute avec un producteur et a assuré que son aventure était scénarisée. Car s'il n'apparaît plus dans l'émission depuis sa demande en mariage 100% gênante, le candidat est bien reparti de l'émission en couple avec Isabeau. Une relation depuis terminée puisqu'ils se sont séparés fin 2021 après les accusations de viol dont il a été victime.

Depuis cette rupture, Illan a décidé de quitter la France pour les Etats-Unis et ne serait pas en solo. Il y a quelques jours, le compte Instagram de vaaruecos annonçait qu'Illan serait en couple avec une colombienne qui serait le sosie d'Isabeau. Sur son compte Insta, le candidat de télé-réalité a aussi posté des photos qui semaient le doute sur sa situation amoureuse : on a pu voir une photo de deux mains enlacées et une vidéo où il tenait contre lui une jeune femme. "Plus de charo, plus de prince, plus de show. Juste Illan. Je vais simplement être moi. J'ai besoin de me retrouver" a-t-il posté.