Illan (Les Princes 9) coupé au montage après une dispute avec un producteur ? Il dénonce une "vengeance"

Illan Castronovo est toujours aussi remonté ! Le 11 janvier 2022, le candidat de télé-réalité qui est visé par des accusations de viol s'est énervé sur ses réseaux sociaux après la diffusion de sa demande en mariage à Isadeau dans Les Princes et les Princesses de l'amour 5 Pourquoi ? Alors qu'on le voit se faire recaler en beauté dans les images, le candidat et sa prétendante ont ensuite été supprimés des épisodes. Sauf qu'en réalité, ils se sont remis ensemble dans l'émission et n'ont vraiment rompu qu'à la fin 2021.

Dans des stories, Illan accusait la production d'avoir menti et manipulé les images. "Ça fait six ans que je fais de la télé, je n'ai jamais parlé d'aucun montage mais là, c'est jouer avec la vie privée des gens. Je vais tout vous expliquer en détail ce qu'il s'est passé dans Les Princes, je pense que vous êtes pas prêt" avait-il déclaré.

"Il a fait sa petite vengeance personnelle"

Dans une nouvelle story partagée par le compte de SkyressTV sur Instagram, Illan Cto a donné les raisons supposées de son absence des futurs épisodes de la télé-réalité de W9. Selon lui, il serait victime d'une vengeance après s'être disputé avec un producteur des Princes. "Juste parce que le producteur et moi, on s'est embrouillé, il a fait sa petite vengeance personnelle en disant : 'Tiens, je vais le ba*ser !'." a-t-il déclaré. Et d'ajouter : "Il est con car en voulant me ba*ser, c'est lui qui s'est ba*sé car quand je vais parler, quand je vais expliquer aux gens que tout était prémédité, je vous le dirais en détails, c'est lui qui va être ba*sé.".