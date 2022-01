Shanna Kress et Jonathan Matijas absents des réseaux : non, ils ne sont pas séparés, elle rétablit la vérité

Depuis ses débuts dans la télé-réalité, Shanna Kress n'a jamais caché son amour de la musique. La star a publié de nombreuses reprises via ses réseaux sociaux et s'est offert un beau cadeau pour ses 35 ans : la sortie de son single, Etoile Noire, accompagné d'un joli clip. Un titre dédié à son amoureux, Jonathan Matijas. Les deux candidats sont en couple depuis fin 2020 et il n'y a aucun nuage à l'horizon. Pourtant, certains internautes ont pensé à une possible rupture en ce début 2022. Mais il n'en est rien.

Shanna Kress rétablit la vérité sur son absence des réseaux

Ce week-end, Shanna Kress et Jonathan Matijas ont été absents des réseaux sociaux. Une chose curieuse puisque les deux stars sont accros aux stories. Très vite, certains abonnés ont remarqué que les deux amoureux n'avaient rien posté et certains blogueurs ont même évoqué une possible rupture. Mais on vous rassure, Shanna et Jonathan sont toujours 100% in love. A l'occasion de la sortie de son single ce lundi 10 janvier 2022, Shanna a décidé de dévoiler ce qui leur est arrivé : elle et son chéri ont simplement été très malades et ont fait une pause des réseaux pour se reposer.

Pour l'instant, Shanna précise dans le texte de sa story qu'ils ne savent toujours pas ce qu'ils ont. S'ils ont pensé à la Covid-19, ils ont fait plusieurs tests antigéniques négatifs. La chanteuse confie aussi avoir été très inquiète pour son amoureux. "On était au bout de notre vie mais surtout mon chéri. On a fait des tests mais le problème, c'est qu'il a eu une fièvre qui nous a vraiment, vraiment inquiétés. Du coup, on a préféré couper tous les réseaux." a-t-elle expliqué, postant en fond de sa story des photos de ce week-end compliqué.

"La santé, c'est plus important que tout"

C'est donc tout simplement pour cette raison que le couple s'est éloigné des réseaux sociaux. Dans ses stories, Shanna rassure sur leur état, précisant qu'ils ont encore pas mal de tests à faire pour déterminer la cause de cette maladie. "Ça va un peu mieux. Aujourd'hui, c'est moi qui ai un état de santé un petit peu bas. On espère que ça va aller, on a plein de tests à faire. La santé, c'est plus important que tout ce qui se passe car sans ça, on ne fait rien." a-t-elle expliqué. Les deux amoureux ont quand même décidé de s'isoler pour ne contaminer personne, au cas ou.

C'est donc un anniversaire spécial qu'a fêté Shanna Kress ce lundi. Mais elle a quand même offert un beau cadeau à ses fans : le clip d'Etoile Noire, à voir ci-dessous :