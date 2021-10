Shanna Kress harcelée par un candidat sur un tournage : "La télé-réalité, c'est très mal encadré !"

Puis, l'influenceuse qui est en couple avec Jonathan Matijas a révélé avoir été elle aussi harcelée sur un tournage, par un candidat de télé-réalité. "J'ai été victime de harcèlement" a déclaré Shanna Kress. "J'ai été mal. Après cette émission, j'ai fait une vraie crise d'angoisse durant le tournage. On ne m'a pas laissée rentrer chez moi ! Quand je suis rentrée chez moi, j'ai eu un urticaire des genoux jusqu'à la poitrine, géant sur tout le corps, parce que je l'ai mal vécu. Oui, ça existe !" a-t-elle raconté, "Je suis partie en pleurant".

"Les personnes qui travaillaient dans cette production me disaient que c'était normal"

"Comment cette personne me parlait, c'était chaud !" a même ajouté celle que vous avez pu voir dans La Villa des Coeurs Brisés 5 sur TFX ou encore Les Anges 10 sur NRJ12. Et Shanna a taclé la production de l'émission où elle a été harcelée : "Les personnes qui travaillaient dans cette production me disaient que c'était normal parce que 'c'est lui' ou 'c'est elle'. Ils devraient mieux se renseigner sur eux". "Les deux sont fautifs. Ils devraient mettre en place un bureau avec une vraie psychologue pour que les candidats puissent vider leur sac quand ils ne vont pas bien. La télé-réalité, c'est très mal encadré ! Chacun doit prendre ses responsabilités" a-t-elle précisé.

C'était "un homme" que "je connais"

L'ex membre de la famille des Marseillais, qui était avec Thibault Garcia dans le passé, a précisé qu'elle parlait d'un candidat et non d'une candidate. "Je vais pas dire si c'était une femme ou un homme, mais c'était plus un homme, car je ne me serais pas laissé faire contre une femme" a lâché Shanna Kress. Il ne s'agirait donc pas de Sarah Fraisou, qui avait été accusée de harcèlement par d'autres candidates. Sans citer de nom, Shanna a précisé qu'elle connaissait bien son harceleur : "Je lui en ai voulu parce qu'en plus je connais cette personne".