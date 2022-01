Shana Kress défend Jonathan Matijas et dénonce Illan : "tu fais du harcèlement depuis trop longtemps"

"En sortant du restaurant, je devançais ma chérie et, après avoir vu un SDF, je lui ai tendu le doggy bag. En me retournant, je me suis rendu compte que ma chérie me filmait sans que je sois au courant. Je n'avais pas vu cette vidéo jusqu'à ce que des blogueurs et Illan s'en emparent pour la déformer" a tenu à préciser celui qui s'est absenté un moment des réseaux sociaux, avant d'ajouter : "Je ne compte plus les actions solidaires que j'ai réalisées dans ma vie, pourtant celles que j'ai montrées se comptent sur les doigts d'une main et quand je le fais c'est uniquement pour inciter les jeunes à faire de même. Je n'ai pas besoin de me faire mousser. Je n'ai pas besoin de me comparer. J'ai besoin d'être en paix avec ce que je suis et ce en quoi je crois".

Shanna Kress prend la défense de son chéri