Illan (Les Princes 9) balance des vidéos crades à Shanna Kress, Jonathan Matijas contre-attaque

Encore un clash pour Illan

Le week-end dernier, Illan Cto affirmait que plus rien ni personne n'était capable de le toucher. Finalement, si l'on se fie à son actuelle gestion des réseaux sociaux, il faut croire que l'ex-copain d'Isabeau s'était trompé. La raison ? Plutôt que de profiter de son temps libre loin de la télé-réalité et des polémiques pour se reconstruire, comme il assurait vouloir le faire, il s'est lancé dans un tout nouveau clash.

Sa nouvelle victime ? Jonathan Matijas - candidat de La Villa des Coeurs Brisés 6 et compagnon de Shanna Kress. En cause cette fois ? L'ancien footballeur s'est récemment mis en scène sur ses réseaux sociaux afin d'expliquer qu'il venait de livrer son témoignage contre Illan auprès de la police concernant l'enquête ouverte vis-à-vis d'une accusation d'agression sexuelle filmée dont il fait l'objet.

Une révélation qui n'a pas du tout fait plaisir à Illan, qui n'a alors pas hésité à le renommer en "sombre m*rde" cette semaine, avant de pointer du doigt son passif chaotique afin de le décrédibiliser aux yeux du public, "On parle d'un mec qui a voulu faire des crédits en son nom à Sarah Lopez, de ce genre de mec qui juge sans arrêt et qui veut faire croire qu'il a des principes et des valeurs, genre je suis un justicier, alors qu'il envoyait des vidéos où il se branl*it lorsqu'il était en couple avec Sarah". La classe à l'état pur.

Illan utilise Shanna pour menacer Jonathan

C'est tout ? Loin de là. Visiblement très remonté contre Jonathan, Illan serait ensuite passé à la vitesse supérieure. Ainsi, à en croire des captures d'écran partagées sur différents comptes, il n'aurait pas hésité à contacter Shanna Kress en privé afin... de lui envoyer certaines de ces fameuses vidéos, avant de se montrer menaçant et insultant.

"Tu diras à ton FDP de mec qu'il me laisse tranquille, lui aurait-il ensuite déclaré. Ton porc de mec qui veut donner des leçons de vie aux gens. Qu'il balaie devant sa porte. Apprends-lui à se mêler de ses affaires. Toute façon, quand il aura fini de te michetoner, il va te laisser comme une m*rde." Si vous espériez un clash intellectuel, faudra repasser.

Jonathan Matijas répond aux accusations

Et sans surprise, cette attaque n'est pas restée sans réponse. Ce jeudi 27 janvier 2022, Jonathan Matijas - conscient que son image risque d'être écornée avec ces histoires, a au contraire décidé de prendre la parole sur Instagram. Aussi, comme vous pouvez le découvrir ci-dessous, le copain de Shanna a tenu à mettre les choses au clair sur ces rumeurs à son sujet et à les démentir.

"Ca fait 2 jours qu'Illan dit et fait des choses me concernant et que je ne dis rien. Avant-hier, il insultait ma famille et ma chérie, et balançait beaucoup de mensonges à mon sujet : je n'ai rien dit, a-t-il contextualisé dans un premier temps. Sauf qu'hier, ça a été trop loin. Il a envoyé des vidéos d'un homme qui se masturbe en faisant croire que c'est moi sur la vidéo ! Et que c'est moi qui les ai envoyées à des femmes. Et c'est à tous les blogueurs, ainsi qu'à ma chérie qu'il envoie tout ça." Or, comme il l'a bien précisé, "Cette vidéo est un montage !"

En colère face à cette attitude, Jonathan a également rappelé que "colporter ces mensonges et ces fausses rumeurs, c'est très dangereux." Faut-il y voir une menace ? Doit-on comprendre que Jonathan va repasser par la case commissariat pour, à son tour, porter plainte contre Illan ? A suivre.