Illan Cto (Les Princes 9) blessé et fatigué des critiques ? Il se confie sur son état

Depuis plusieurs mois maintenant, Illan Cto - que l'on a récemment pu suivre dans Les Princes de l'amour 9, se retrouve au centre de nombreuses polémiques. Accusé d'agressions sexuelles lors d'une soirée, mais aussi de propos racistes auprès de Lena Guillou ou encore d'avoir un comportement abominable envers les femmes, le candidat de télé-réalité a vu son image s'écorner au fil des semaines au point de l'obliger à partir vivre aux USA afin de souffler et repartir de zéro.

"Il n'y a plus rien qui me touche"

Une situation qui fait le bonheur de nombreux blogueurs en quête de la moindre petite info afin de relancer un buzz à son sujet, mais qui ne semble même plus atteindre le principal concerné. Ce samedi 22 janvier 2022, Illan a au contraire profité d'une story postée sur Instagram afin de rassurer ses fans : il est désormais imperméable aux critiques.

"Tout est bon pour faire des articles sur moi. A chaque fois que j'ouvre Instagram, limite on essaie de me mettre dans une nouvelle sauce, a-t-il déploré, totalement blasé par la situation. Mais les gars, aujourd'hui je vais vous dire un truc, et ça c'est pour tous les blogueurs, tous ceux qui un jour se diraient 'on va mettre Illan dans la sauce'. Après ce qui m'est arrivé récemment, il n'y a plus rien qui me touche."

Illan ne prête plus attention aux critiques

Malgré une poisse qui semble le suivre depuis quelque temps (il a vu le tueur Nordahl Lelandais le comparer à l'une de ses victimes, il a été recalé à l'aéroport de Paris sans motif valable...), il affirme être suffisamment bien dans sa tête au point de réussir à ignorer les remarques à son sujet, "Quand je dis que plus rien ne me touche, c'est plus rien, rien ! On peut me traiter de ce que vous voulez sur les réseaux, j'en ai plus rien à foutre. Ca ne m'atteint plus."

Il l'a ensuite ajouté, la raison à cette tranquillité est simple : il lui a suffit de ne plus prêter attention à ces personnes, "Il y a plus de sauce. La sauce, tu te la prends dans la gueule quand tu acceptes de souffrir des remarques, des critiques, des insultes que tu peux recevoir. Moi il n'y a plus rien que me touche. Vous pouvez dire ce que vous voulez sur moi, je m'en bats les couilles."

Puis, d'une façon ironique, Illan a rigolé de la course aux clics qu'il génère malgré-lui et qui donne régulièrement lieu à des résultats improbables et ridicules, "Je vais péter au milieu de mon salon et ça va faire un article : 'Illan a lâché une caisse en plein Paris, il est responsable du trou dans la couche d'Ozone'. Vous êtes des zinzins". Le message est passé, reste à savoir s'il sera entendu.