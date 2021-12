Illan Cto (Les Princes 9) : "un monstre", "une personne abominable", Haneia dénonce le candidat

Depuis près d'un mois, Illan Cto (Les Princes de l'amour 9) se retrouve au centre d'un énorme scandale. Selon de nombreuses révélations, le candidat de télé-réalité aurait agressé sexuellement une jeune femme et il existerait une vidéo de cet acte. Des accusations lourdes qui ont fait trembler le monde de la télé mais qui, à ce jour, ont toujours été démenties par le jeune homme.

Surtout, ce dernier profite régulièrement de ses réseaux sociaux pour dénoncer le harcèlement qu'il subit désormais et se mettre en scène en train de pleurer. "Je vous dis la vérité, vous êtes en train de me tuer, déclarait-il notamment au début du mois de décembre. Vous voulez quoi ? Vous voulez que je meurs, c'est ça ?"

Illan qualifié de "Monstre" et de "personne abominable"

Une attitude qui ne passe jamais inaperçue et qui ne semble pas du tout plaire à Haneia Maurer, "A chaque fois qu'il va pleurer et manquer de respect publiquement aux femmes, je vais également parler". On le sait, l'actuelle candidate des Princes 9 a vécu une courte histoire chaotique avec Illan qui se serait, selon les rumeurs, terminée par un abus sexuel de la part de son ex. A en croire les quelques révélations faites sur les réseaux sociaux, il aurait profité qu'elle soit alcoolisée pour lui demander des faveurs sexuelles.

Aussi, dans sa story datée du 11 décembre 2021, Haneia ne s'est pas montrée tendre envers Illan (surnommé ici Mr. Poubelle), qu'elle qualifie de "p*te à buzz qui se sert des femmes" et de "monstre". Elle l'a expliqué plus loin, malgré tous les démentis qu'il peut faire, les langues seraient en train de se délier en coulisses, "J'ai appris vraiment des trucs super graves sur cette personne et sur son agent. (...) C'est choquant. Vous savez même pas [combien] cette personne est abominable et joue justement de sa célébrité pour intimider les femmes".

Haneia en colère contre le candidat

A l'occasion d'un très long post, elle a ensuite confessé avoir été elle-même manipulée par le jeune homme, "j'avais grave de la peine quand il se victimisait, quand je le voyais pleurer" au point de s'être mise "toute la maison à dos pour lui alors que lui me rabaissait sans arrêt".

Puis, alors qu'Illan déclarait récemment que c'est Haneia qui se serait rapprochée de lui par intérêt afin d'intégrer un tournage, celle que l'on retrouvera bientôt au casting des Marseillais au Mexique a dévoilé une autre version, "Il a essayé de me faire passer pour une gratteuse de buzz alors que j'ai eu la confirmation, tellement que j'étais parano par rapport à cette histoire, de ma production que c'était moi qui était choisie avant lui."

Oui, à en croire ses propos, la carrière télévisuelle d'Illan pourrait bientôt s'arrêter tant son comportement serait de plus en plus critiqué dans les coulisses, "Justement, ils ont beaucoup parlé avant de l'intégrer dans cette émission puisqu'il avait déjà eu plusieurs problèmes dans ses précédents tournages".