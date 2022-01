Illan (Les Princes 9) accusé de racisme anti-asiatique après le leak d'un message privé

Illan (Les Princes 9) accusé de racisme anti-asiatique

2022 ou non, les années se suivent et se ressemblent pour Illan Cto. Le candidat des Princes de l'Amour 9 - déjà accusé d'une agression sexuelle (qu'il dément), est aujourd'hui au centre d'une nouvelle polémique. A en croire le possible leak d'une discussion privée avec Lena Guillou sur Instagram, l'ex de Isabeau aurait eu des propos racistes envers les personnes asiatiques.