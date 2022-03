Carla Moreau Guedj et Kevin Guedj déçus des absences de Maeva et Julien à leur mariage ? Ils répondent

Carla Moreau Guedj avoue : Maeva Ghennam "n'avait pas de raison d'être là à mon mariage"

Carla Moreau est devenue Carla Moreau Guedj depuis son mariage tant attendu avec Kevin Guedj. Les parents de Ruby avaient dû repousser plusieurs fois leur cérémonie de mariage à cause de la pandémie de Covid-19. Mais le couple a fini par réussir à avoir un mariage grandiose, sur plusieurs jours, entre Marseille et Courchevel.

Mais forcément, depuis leur départ des Marseillais (ils ne sont pas dans Les Marseillais au Mexique, leur dernière aventure sur W9 était celle des Marseillais à Dubaï) et les affaires de sorcellerie, ils sont en froid avec beaucoup de candidats. Dont Maeva Ghennam et Julien Tanti, qui étaient absents de leur mariage.

Carla Moreau Guedj et Kevin Guedj sont depuis passés par La Mif sur C8, mais sont désormais partis chez le groupe TF1 pour leur émission qui a suivi leur mariage : Carla & Kevin, le mariage, qui est dispo depuis ce vendredi 11 mars 2022 sur myTF1max. Et en promo pour cette nouvelle émission, la mariée a confié à Télé Loisirs, à propos de l'absence de Maeva Ghennam à son union : "Cela fait un petit moment que l'on ne se parle plus. Forcément, elle n'avait pas de raison d'être là à mon mariage".

Kevin Guedj : avec Julien Tanti "on se parle encore, un petit peu"

Et Kevin Guedj a de son côté avoué au même média, à propos de l'absence de Julien Tanti à son mariage : "C'est vrai que quand tu as vécu avec des gens pendant longtemps. Par exemple, avec Julien, on a habité ensemble. Il y a eu ce qu'il s'est passé... Plein de choses qui ont fait qu'on ne s'est plus trop parlé". "On se parle encore, un petit peu, et [son absence] m'a touché" a-t-il précisé.

Bastos, Paga... "Cela m'a fait plaisir qu'ils partagent ce moment avec nous"

Mais Carla et Kevin sont contents des invités qu'ils avaient. "Personnellement, je trouve que tous les gens qui étaient là étaient bienveillants. Je suis très contente des invités qu'on a eus" a expliqué Carla Moreau Guedj. Kevin Guedj a ajouté : "C'est vraiment des gens qu'on estime, Bastos c'est quelqu'un que j'adore. Paga, c'est aussi un ami que j'ai depuis très longtemps. Cela m'a fait plaisir qu'ils partagent ce moment avec nous". Car oui, si Nacca était absent, en revanche Paga était bien présent au mariage.

Carla & Kevin, le mariage est dispo depuis ce vendredi 11 mars 2022 sur myTF1max.