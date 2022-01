Carla Moreau et Kevin Guedj mariés : aucun clash, Paga au mariage ce week end !

Carla et Kevin enfin mariés

C'était attendu depuis de longs mois, c'est ce mercredi 26 janvier 2022 que Carla Moreau et Kevin Guedj se sont enfin mariés à Marseille. Un événement qui a fait le bonheur des fans du couple et qui n'a pas été organisé de n'importe quelle façon. Au contraire, à l'image des deux stars de la télé-réalité, cette cérémonie a été imaginée pour être unique, originale et haute en couleurs puisque les amoureux ont décidé d'étendre les festivités sur plusieurs jours.

Ainsi, après leur union officielle en milieu de semaine, Carla et Kevin fêteront de nouveau leur mariage ce week end ! Et la bonne nouvelle pour la famille des Marseillais, c'est que les jeunes mariés pourront compter sur un invité de marque. Après s'être fait remarquer pour son absence mercredi, Paga sera bel et bien présent à leurs côtés pour faire la fête avec ses potes.

>> Carla Moreau et Kevin Guedj mariés : le couple et leurs invités dévoilent les premières photos du mariage <<

Paga va faire la fête avec le couple

C'est Giuseppa, consciente des rumeurs au sujet d'un possible froid entre son compagnon et le couple, qui a révélé l'information lors d'une story publiée sur Instagram ce vendredi 28 janvier 2022. "Ce week-end, je pars avec ma maman et Paga va partir pour Courchevel, rejoindre des amis pour le mariage de Carla et Kevin", a-t-elle dans un premier temps déclaré.

Et non, n'allez pas croire que la jeune femme a de son côté sciemment décidé de snober ces festivités. Elle l'a aussitôt précisé, elle doit malheureusement faire face à des obligations professionnelles, "Je suis trop dégoûtée parce que je ne peux pas y aller. Je pars pour le professionnel, c'était très important et je dois ensuite aller à Paris, c'est aussi très important". Aussi, après avoir assuré, "Je n'ai pas pu décaler", Giuseppa a promis qu'elle était "trop deg" de louper un tel moment. "Mais du coup Paga va partir avec ses amis et ils vont profiter de leur côté. Moi, je vais travailler du mien. Je suis trop déçue de ne pas y aller, mais c'est comme ça."

Aucun clash entre Paga et Kevin

Par ailleurs, autre preuve que Kevin et Paga ne sont pas en froid, alors qu'un internaute a récemment interrogé le nouveau marié sur l'absence du Marseillais, le mari de Carla a tout simplement confié, "Il s'échauffe Paga [pour ce week end]". Un message qui a ensuite été partagé par Paga sur son propre compte.

Bref, tout va bien dans le meilleur des mondes : place à la fête !