Danse avec les stars 2022 : le casting se dévoile avec de nouveaux noms surprenants

Depuis des semaines, les rumeurs s'enchaînent au sujet de la future édition de Danse avec les stars. Pas de doute, la nouvelle saison de l'émission présentée par Camille Combal est bien en préparation : TF1 a confirmé l'arrivée de deux nouveaux jurés pour remplacer Denitsa Ikonomova et Jean-Paul Gaultier. Et ce mardi 26 juillet 2022, la chaîne a également confirmé la présence du chanteur Billy Crawford parmi les candidats. Pour le reste du casting, il faudra patienter mais de nouveaux noms circulent actuellement.

Eva Queen et une star d'Ici tout commence dans DALS ?

Selon Le Parisien, plusieurs stars auraient déjà donné leur accord pour participer à Danse avec les stars 2022. Si le journal cite plusieurs noms déjà évoqués dans la presse (on vous en parle plus bas), on retrouve aussi plusieurs autres noms. Par exemple l'acteur d'Ici tout commence Thomas Da Costa qui joue Axel Teyssier dans la série de TF1 mais aussi l'humoriste Florent Peyre qui auraient tous deux dit oui pour participer. Le Parisien explique également que Stéphane Legar, mannequin et influenceur TikTok sera de la partie. Eva Queen, dont la participation a déjà été évoquée, aurait aussi dit oui pour enflammer le parquet de DALS.